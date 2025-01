AUR şi POT critică blocarea suspendării lui Iohannis

13:40

SABON Romania a redeschis, ieri, insula din Promenada Mall, în urma unui amplu proces de renovare. Oaza de relaxare şi răsfăţ din mallul situat în zona Pipera a Capitalei îşi va întâmpina oaspeţii într-un spaţiu mai aerisit şi mai ospitalier, sub sloganul 'SABON, the home that enlivens heart and senses'.