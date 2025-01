„Rovinieta de Braşov”, din 15 aprilie

09:50

IVECO BUS anunță că noul președinte al diviziei de autobuze a Iveco Group este Claudio Passerini, care îl înlocuiește cu termen imediat pe Domenico Nucera. Claudio Passerini are o experiență de peste 20 de ani în industria automotive, lucrând în producție, distribuție și retail pe diverse piețe, inclusiv Brazilia, Germania, Italia și Rusia. Cel mai […] The post Claudio Passerini, noul șef al IVECO BUS appeared first on ZIUA CARGO.