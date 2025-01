Boloș: România are suficiente angajamente cu Comisia Europeană; nu cred că este cazul unui acord cu FMI

17:50

În ultimii 25 de ani România a „pierdut” peste 1,1 milioane de hectare de teren arabil, iar situația se înrăutățește de an an la an din cauza degradării solurilor prin aridizare și deșertificare. 2024 a fost cel mai călduros an din istoria măsurătorilor meteorologice din România. Suprafața terenurilor susceptibile de degradare prin aridizare și posibilă […] Articolul România ar putea pierde aproximativ 10% din terenul său arabil. Care este motivul apare prima dată în PS News.