Un bihorean a fost arestat pentru ca a pus un caine sa lupte impotriva unui… porc mistret

Ministrul Educatiei, Daniel David a transmis un mesaj clar cu ocazia Zilei Internationale a Nonviolentei in Scoli. “Sistemul de invatamant din Romania trebuie sa fie un mediu sigur pentru toti elevii si studentii. Violenta, sub orice forma, nu-si are locul in scoli si universitati. Mesajul meu este clar: zero toleranta!”, a afirmat ministrul in cadrul...