Primăria Iași a inițiat un proiect de eliminare a cablurilor de pe stâlpi

07:40

Muzeul Drents a fost victima unui jaf, iar printre obiectele furate se numără celebrul coif de aur de la Coțofenești și trei brățări dacice. „În dimineaţa zilei de 25 ianuarie 2025, un incident deosebit de grav a avut loc la sediul Muzeului Drents din Assen, Olanda, unde se desfăşura expoziţia „Dacia! Kingdom of Gold and [...] The post Ministerul Culturii a făcut publică lista exactă a artefactelor dacice sustrase în timpul jafului de la Muzeul Drents, din Olanda first appeared on IasiTV Life.