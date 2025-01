Lionel Messi, la World Cup 2026! Anunţul făcut de Lionel Scaloni

14:20

Primul transfer făcut de Mirel Rădoi la Universitarea Craiova. Atacantul a fost prezentat oficial. Universitatea Craiova a anunţat primul transfer după venirea lui Mirel Rădoi la echipă. Este vorba de atacantul Alisson Safira, care a venit sub formă de împrumut de la Santa Clara. Oltenii au obţiune de cumpărare definitivă în vară. Primul transfer făcut […]