Un adolescent român și-a pus SRI-ul și tot FBI-ul pe urme

07:50

Sibienii au obținut o victorie clară, 2-0, în fața Iașului, într-un meci de senzație. Cu cele trei puncte obținute, Hermannstadt urcă pe locul 9 în clasament, alăturându-se lui Sepsi, care are același număr de puncte, dar nu a evoluat încă în această etapă. Poli Iași, în schimb, rămâne în zona retrogradării, cu 22 de puncte. [...] The post Tot mai aproape de Liga2. FC Politehnica Iasi – Hermannstadt 0-2 first appeared on IasiTV Life.