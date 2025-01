Posibila adversară a FCSB-ului din Europa League are un nou antrenor! Anunţul clubului: „Bine ai venit!”

17:20

Claudia Bavel nu s-a mai ferit şi a rupt tăcerea despre relaţia cu Iker Casillas. Fosta actriţă din filmele pentru adulţi a recunoscut că este într-o relaţie cu starul de 43 de ani. „Este un tip minunat”, a fost descrierea pe care i-a făcut-o Claudia Bavel fostului mare portar al lui Real Madrid. Claudia Bavel […] The post Claudia Bavel a rupt tăcerea despre relaţia cu Iker Casillas. Fosta actriţă din filmele pentru adulţi confirmă: „Este minunat!” appeared first on Antena Sport.