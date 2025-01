Trump ameninţă iar statele BRICS cu taxe vamale de 100%. Mesajul liderului SUA: „Le vom cere acestor ţări…”

18:20

Comisia Europeană își dezvăluie foaia de parcurs pentru competitivitate. Ar plasa economia și reducerea birocrației în centrul mandatului Ursulei von der Leyen, după accentul pus în ultimii ani pe mediu. Totuși, realitatea pare să fie alta. Publicarea acestei mult-așteptate „busole a competitivității” vine sub presiunea anunțurilor furtunoase ale lui Donald Trump privind protecționismul și investițiile […] The post Isteria climatică nu pleacă de la Bruxelles first appeared on Ziarul National.