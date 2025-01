Se dă startul la construirea tronsonului Leghin -Tărgu Neamț din A8

05:20

Un bărbat a fost transportat în stare gravă la Spitalul Sf. Spiridon, după ce a suferit multiple traumatisme într-un accident de muncă ce a implicat o cădere de la înălțime. "Bărbat în vârstă de 35 de ani, policontuzionat prin cădere de la înălțime de la 7 m, purtând cască de protecție, cu fractură de bazin, [...]