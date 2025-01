Andrei Borza, categoric înainte de U Cluj – Rapid. Obiectivul setat de giuleşteni: „Mergem cu gândul la victorie”

18:50

Adrian Mutu i-a găsit înlocuitor lui Alexandru Tudorie. Petrolul a oficializat transferul fostului jucător de la FCSB, Valentin Gheorghe. Alexandru Tudorie a plecat de la Petrolul, în această iarnă. Atacantul a semnat cu o formaţie din China, la scurt timp după venirea lui Adrian Mutu pe banca „lupilor".