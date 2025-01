Halucinant: fostul director Romsilva, care la pensionare a primit un bonus de 100.000 de euro, s-a reangajat în aceeași regie și are un salariu astronomic

Fostul director Romsilva, Teodor Țigan, care la pensionare a primit un bonus de 100.000 de euro, s-a reangajat în aceeași regie și are un salariu astronomic. Țigan este acum director la Direcția Silvică Arad. Direcția pe care o conduce a avut o pierdere de 14 milioane de lei la final de 2024, potrivit datelor publicate de ministrul Mediului, Mircea Fechet. Citește și: În fieful lui Bolojan, la Senat, și la Camera Deputaților, nu se taie nici un ban de la salarii, dimpotrivă, cresc ușor cheltuielile în 2025, arată bugetul de stat Fostul director Romsilva s-a reangajat și are salariu astronomic Declarația Articolul Halucinant: fostul director Romsilva, care la pensionare a primit un bonus de 100.000 de euro, s-a reangajat în aceeași regie și are un salariu astronomic apare prima dată în defapt.ro.

