Șoc în play-off-ul Ligii Campionilor: Manchester City – Real Madrid! Programul celor 8 dueluri + împerecherea din „optimi”

Nicușor Dan are o coerență pe care Călin Georgescu – personaj venit din zona foștilor ideologi ceaușiști – nu o are, afirmă politologul Vladimir Tismăneanu într-un interviu acordat Aktual24.ro. Elena Lasconi a schimbat masiv regula jocului în politica românească, iar Nicușor Dan este un personaj care, venit dintr-un domeniu (matematica) unde a excelat, poate obține