Evenimente care vor avea loc în Arhiepiscopia Iaşilor, în perioada 2–7 februarie

09:50

Săptămâna care urmează este plină de evenimente care or avea loc la Iași. Publicul este invitat la zeci de spectacole, expoziții și proiecții de filme. Vedeți și Ministerul Culturii a făcut publică lista exactă a artefactelor dacice sustrase în timpul jafului de la Muzeul Drents, din Olanda Luni 27 ianuarie• Spectacolul „Ce-și doresc femeile?” – [...] The post Evenimentele săptămânii 27 ianuarie – 2 februarie, la Iași first appeared on IasiTV Life.