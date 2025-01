Bugetul Armatei Române crește la 47 miliarde de lei. Ce cumpăra MApN

12:40

Invitat în cadrul emisiunii Puterea Știrilor, președintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei, George Niculescu, a vorbit despre cum arăta organigrama instituției la preluarea mandatului și numărul de posturi de conducere din prezent. „Erau mai multe feluri de director, când am preluat funcția de președinte. Erau directori, directori adjuncți, directori generali. Acum, nu mai […]