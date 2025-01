Nicuşor Dan: „În acest moment nu avem probleme legate de plata salariilor, însă, pe partea de investiţii, avem plăţi amânate”

Primarul Capitalei, Nicuşor Dan, a declarat vineri că în acest moment Primăria generală nu are probleme legate de plata salariilor, însă, pe partea de investiţii, are plăţi amânate. Despre împărţirea banilor între Primăria Capitalei şi primăriile de sector, prin proiectul bugetului pe 2025, el a arătat că nu a reuşit să vorbească cu toţi liderii coaliţiei de guvernare, însă cei cu care a reuşit să vorbească i-au spus că e o decizie politică. Cred că are mai degrabă legătură cu dorinţa de a păstra pavelele domnului Negoiţă, a spus el, întrebat dacă prevederea din bugetul pe 2025 privind împărţirea banilor ar putea avea legătură cu decizia sa de a candida la prezidenţiale.

