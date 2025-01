Nicușor Dan e foc și pară!!

19:00

Primarul Capitalei, Nicușor Dan, apreciază că, în cazul în care Călin Georgescu va câștiga alegerile prezidențiale, acest lucru va reprezenta 'o nenorocire' [...] „O să cadă burse, euro o să fie șase lei"