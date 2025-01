Când va juca FCSB cu PAOK! Orele anunţate de UEFA, pentru meciurile din play-off-ul pentru optimi din Europa League

08:40

A fost spectacol total noaptea trecută pe Arena Națională! FCSB a întâlnit-o pe Manchester United în ultimul duel din faza ligii Europa League. Chiar dacă au fost învinși, roș-albaștrii sunt la un pas de primăvara europeană, fiind calificați în play-off. La scurt timp după fluierul final, site-ul oficial al UEFA a oferit un rezumat succint […] The post Ce a apărut pe site-ul UEFA după FCSB – Manchester United 0-2 appeared first on Antena Sport.