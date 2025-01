Uniunea Europeană va elimina plafonul impus la preţul gazelor naturale

13:50

Gruparea militantă palestiniană Hamas a anunţat, vineri, că îl va elibera pe tatăl celor mai tineri ostatici capturaţi în atacul său din 7 octombrie 2023 asupra Israelului şi pe alţi doi bărbaţi, inclusiv unul care are şi cetăţenie americană, scrie The Times of Israel. Următorul schimb cu deţinuţi palestinieni va avea loc sâmbătă.