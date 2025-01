Germania. Parlamentul a respins, la limită, un proiect de lege pentru înăsprirea politicii de imigrație. O moțiune cu prevederi similare, dar fără caracter obligatoriu, a fost votată, zilele trecute, de CDU și extremiștii AfD, partide de opoziție, iar colaborarea lor a fost aspru criticată.

12:50

Footage of devotees minutes before stampede which reportedly caused 15 dead in India after at the world’s largest religious gathering. pic.twitter.com/hBGbbSorI4 — Sanjay Jha (@SanjayJha) January 29, 2025 Oamenii au fost striviți în primele ore ale zilei de miercuri, când credincioșii s-au adunat pentru a se îmbăia în confluența sacră a râurilor Gange și Yamuna. […]