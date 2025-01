Proiectul finanțat de UE care a revoluționat lumea medicală

11:20

Proiectul bugetului de stat făcut public joi seară arată că şi în acest an serviciile de informaţii primesc bugete mai mari comparativ cu anul anterior. Creşterile variază între 5 şi 15%, dar Serviciul de Telecomunicaţii Speciale beneficiază de buget cu peste 50% mai mare comparativ cu 2024. Serviciul de Protecţie şi Pază (SPP) va avea … The post Buget de austeritate 2025: Serviciile primesc cu până la 50% în plus appeared first on spotmedia.ro.