Încă un miracol de la Călin Georgescu: apare toată ziua pe ecran la Realitatea Plus ca și când ar fi în platou, el nefiind acolo

08:30

Wrexham – Stevenage, meci contând pentru etapa a 28-a din liga a treia a Angliei, este programat, marţi, 28 ianuarie 2025, de la ora 21:45, pe Racecourse Grand. Wrexham, care forţează a treia promovare consecutivă, […] The post League One: Wrexham vs Stevenage – Galezii, spre a treia promovare la rând appeared first on IMPACT.ro.