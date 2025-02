07:40

Val de frig din ultimele nopți care a cuprins Bucureștiul a dus la o criză în sistemul de termoficare al Capitalei, iar mii de bucureșteni tremură în apartamente, în timp ce autoritățile se luptă să țină sub control avariile în cascadă. Aplicația Termoalert indica miercuri, 29 ianuarie, un procent de funcționare al sistemului de doar […]