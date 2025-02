Schimbări importante pe lista UEFA a FCSB-ului, înaintea dublei cu PAOK! Darius Olaru, OUT: „Ne rămân locuri libere!”

15:40

Simona Halep va reveni pe teren la ediţia din 2025 a Transylvania Open. Pe lângă proba de simplu, acolo unde a jucat finala la ediţia inaugurală din 2021, Halep a decis să participe şi pe tabloul de dublu. Simona Halep va concura în proba de dublu a turneului de la Cluj alături de Ana Bogdan. […] The post Simona Halep va juca dublu la Transylvania Open 2025! Cu cine va face pereche fostul număr 1 WTA appeared first on Antena Sport.