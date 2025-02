Donald Trump confirmă că va impune taxe vamale la produsele europene: ”Am de gând să impun tarife asupra UE? Absolut”

15:40

Ministrul de externe Emil Hurezeanu a participat la lansarea președinției poloneze a Consiliului Uniunii Europene în România, eveniment în cadrul căruia a transmis sprijinul țării noastre pentru prioritățile stabilite de Polonia, care au fost prezentate de ambasadorul Pawel Soloch. On January 30, Ambassador @SolochPawel presented the priorities of the Polish Presidency of the Council […] România sprijină prioritățile președinției poloneze a Consiliului UE. Ministrul Emil Hurezeanu: Viitorul Uniunii Europene stă în capacitatea noastră de a lucra împreună în unitate și consens