România umilită: de la demnitatea pierdută la furia colectivă

10:40

"There will never be a nuclear war;there's too much real estate involved"Frank Zappa – apocrif Anul 2024 a fost unul bogat în evenimente, cu intensificarea și adâncirea conflictelor armate (Rusia-Ucraina și Israel fiind cele mai relevante pentru noi) și cu o basculare clare a politicii către zone extremiste în ambele directii ale spectrului clasic "stanga-dreapta". […] Articolul Teritoriile naționale nu sunt bunuri imobiliare. Oare? Requiem pentru secolul XX