Delia și Liviu de la Mireasa au anunțat când se căsătoresc religios. Când vor ajunge cei doi îndrăgostiți în fața altarului / FOTO

New York-ul, cunoscut și ca „Orașul care nu doarme niciodată”, este una dintre cele mai fascinante destinații din lume. Fie că visezi să te plimbi prin Times Square, să admiri priveliștea de pe Empire State Building sau să te relaxezi în Central Park, New York-ul are ceva special pentru fiecare vizitator. Dacă vrei să descoperi metropola pentru prima dată, citește mai departe și află cum să ai o experiență memorabilă în acest oraș spectaculos!