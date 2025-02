Rednex va cânta la Wonder Family Fest

13:40

Primarul Emil Boc a anunțat în cadrul unui interviu deschiderea noului Park and Ride de la Aeroportul Cluj. În curând, săptămâna aceasta, noul spațiu dedicat mașinilor, va putea fi folosit, iar clujenii vor putea beneficia de transport eficient și modern. „Săptămâna aceasta vom deschide Park&Ride-ul de la Aeroport, un parking cu peste 800 de locuri […]