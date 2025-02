Fostul președinte german Horst Koehler a murit la 81 de ani

14:00

„Este primul an când și-a dat Bucureștiul seama că țara are Capitală și nu Capitala are țară”. Este afirmația ministrului Finanțelor, Barna Tánczos, referitoare la contribuția Primăriei Capitalei la Fondul de solidaritate. Vicepremierul răspunde criticilor primarului general, Nicușor Dan. Barna spune că a avut o discuție la telefon cu edilul și că acesta nu a […]