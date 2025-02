Gigi Becali vrea să-i „fure” jucătorul lui Mirel Rădoi! FCSB, în negocieri cu Universitatea Craiova

17:20

Specialiştii au stabilit ce cotă are FCSB să o elimine pe PAOK, din play-off-ul de optimi din Europa League. Echipa lui Răzvan Lucescu e favorită în duelul cu campioana României. FCSB se va duela pentru a doua oară în acest sezon de Europa League cu PAOK. Cele două echipe s-au confruntat şi în runda a