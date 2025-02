Sector 6 | Peste 73 milioane euro pentru reconstruirea Colegiului de Poștă și Telecomunicații. Cum va arăta noua clădire

13:50

Cetățenii din Sectorul 3 beneficiază de un serviciu gratuit de ridicare a deșeurilor provenite din construcții, în limita a 30 de saci pe an, pentru fiecare adresă. De astfel de acțiuni se ocupă Direcția Generală de Salubritate. Utilizatorii casnici, persoane fizice și asociații de proprietari, pot suna la numerele de telefon 0720.777.511, 0720.777.512, 0720.777.513, 0720.777.514 […]