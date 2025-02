Constantin Budescu, reacţie fabuloasă despre selfie-ul făcut cu un fan chiar pe teren: „Eu i-am zis să mai facă unul!”

22:50

La conferința de presă de la finalul partidei cu Unirea Slobozia, câștigată de Dinamo cu scorul de 3-1, Zeljko Kopic a recunoscut că așteaptă întăriri. Antrenorul „câinilor” a vorbit și despre prestația echipei sale. Dinamo a ajuns pe locul 2 în Liga 1, după victoria cu Unirea Slobozia. Echipa lui Zeljko Kopic are acum 41 […] The post Zeljko Kopic așteaptă întăriri la Dinamo, după ce echipa sa a egalat liderul! Mesaj direct după 3-1 cu Unirea Slobozia appeared first on Antena Sport.