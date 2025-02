Propunerea de suspendare a lui Iohannis, respinsa de conducerea Parlamentului. Care este motivul invocat

14:10

Israelul a cerut Hamas sa clarifice starea ostaticilor Shiri Bibas si cei doi baietei ai sai, Ariel si Kfir, pe care gruparea terorista palestiniana ii detine in Fasia Gaza, relateaza cotidianul The Times of Israel. Cei trei ar fi urmat sa fie returnati Israelului in prima faza in curs a acordului de incetare a focului...