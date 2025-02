Adrian Cojocaru i-a scos din minţi pe jucătorii lui U Cluj! Artean şi-a făcut cruce când a văzut decizia arbitrului

09:10

Mihai Stoica a dezvăluit că vor exista schimbări importante pe lista UEFA a FCSB-ului, înaintea dubeli cu PAOK din play-off-ul pentru optimi din Europa League. MM a transmis că sunt șanse și ca Darius Olaru să fie scos de pe această listă, ținând cont de accidentarea lui. FCSB o va întâlni pentru a doua oară […] The post Schimbări importante pe lista UEFA a FCSB-ului, înaintea dublei cu PAOK! Darius Olaru, OUT: „Ne rămân locuri libere!” appeared first on Antena Sport.