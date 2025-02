„Asta vreau să ştiu!” Marius Şumudică, apel la Kyros Vassaras după controversa uriaşă din U Cluj – Rapid 2-1. A intervenit şi Victor Angelescu

09:30

FCSB o va întâlni pe PAOK Salonic în play-off-ul pentru optimile de finală Europa League. Campioanele din România şi Grecia se vor întâlni din nou, după ce în a doua etapă a grupei principale, FCSB s-a impus la Salonic cu 1-0. Partida din Grecia a fost câştigată de formaţia roş-albastră după un efort uriaş, în […] Specialiştii au dat verdictul înainte de dubla FCSB – PAOK Salonic! Ce şanse are campioana României să ajungă în optimile Europa League