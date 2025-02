Așa se explică de ce se pricepe la toate: Monica Tatoiu consumă zilnic o sticlă de șampanie și 3-4 pahare cu vin

09:00

Barcelona – Atalanta, meci contând pentru etapa a 8-a a fazei principale din Liga Campionilor, este programat, miercuri, 29 ianuarie 2025, de la ora 22:00, pe Estadi Olimpic Lluis Companys, şi va fi transmis de […] The post Champions League: Barcelona vs Atalanta – Se anunţă spectacol total în Catalonia appeared first on IMPACT.ro.