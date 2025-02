Siguranța financiară: Cum gestionezi urgențele fără să-ți destabilizezi bugetul

01:30

Ministrul Finanţelor Publice, Tanczos Barna, afirmă că se aştepta la un aviz negativ din partea Consiliul Economic şi Social, dar şi la obiecţii în ceea ce priveşte proiectul bugetului de stat pentru acest an, el subliniind că bugetul se bazează pe cifre reale şi pe o economie solidă a României. „Era de aşteptat, pentru că … The post Tanczos Barna, prima reacție după avizul negativ de la CES pe proiectul de buget appeared first on spotmedia.ro.