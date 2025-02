Nouăsprezece state UE, inclusiv România, cer Băncii Europene de Investiţii să finanţeze industria apărării

15:10

The Grateful Dead au fost în lumina reflectoarelor, vineri, la o gală caritabilă anuală premergătoare premiilor Grammy, care a strâns milioane de dolari pentru muzicienii afectaţi de incendiile de pădure care au devastat recent Los Angeles. Cea de-a 34-a gală anuală MusiCares Person of the Year a adus un omagiu trupei de rock psihedelic The Grateful Dead prin strângerea a peste cinci milioane de dolari într-o singură seară.