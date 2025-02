O lună de Schengen. Ce au descoperit polițiștii de frontieră după verificarea a 260.000 de persoane

07:30

Circulaţia rutieră se desfăşoară, duminică dimineaţă, în condiţii de ceaţă, care reduce vizibilitatea sub 200 de metri şi, izolat, sub 50 de metri, pe mai multe drumuri din judeţele Braşov, Covasna, Harghita, Maramureş şi Sibiu. De altfel, patru judeţe se află sub Cod galben de ceaţă, până la ora 9.00.