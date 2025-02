Adrian Mutu, verdict înainte ca FCSB să o întâlnească din nou pe PAOK: „Se vor prezenta diferit!”

17:20

Dan Petrescu a răbufnit chiar înainte de derby-ul FCSB – CFR Cluj. „Bursucul" a avut reacţie vehementă după ce fanii grupării din Gruia i-au cerut demisia şi au ameninţat cu proteste la următoarele meciuri. Dan Petrescu a vorbit despre clauza de un milion de euro pe care o are în contract. Totuşi, acesta a anunţat