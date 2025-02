18:10

Oficialii UE discută opțiunea de a relua achizițiile de gaz rusesc prin conducte, parte a unei potențiale soluționări a războiului dintre Rusia și Ucraina. Potrivit Financial Times, susținătorii propunerii, inclusiv oficiali maghiari și germani, afirmă că această măsură ar putea oferi atât Rusiei, cât și Europei stimulente pentru a menține un acord de pace, stabilizând […] The post Gazul rusesc arde Slava Ucraina? first appeared on Ziarul National.