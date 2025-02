Cultul personalitatii a inceput si in SUA: o membra a Congresului a depus un proiect de lege privind sculptarea chipului lui Donald Trump pe Muntele Rushmore

12:00

Agentia Federala de Retea a Germaniei este „bine pregatita” sa raspunda la interferenta online in alegerile parlamentare din 23 februarie, a declarat presedintele agentiei, Klaus Muller, in urma unui test de stres efectuat vineri pe platformele de socializare, relateaza Politico. „Astazi am simulat in mod realist posibile incalcari, am testat procedurile si mecanismele de raportare...