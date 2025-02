Avertisment de la Ministerul Finanțelor. Anul 2025 va fi unul dezastruos pentru România

20:40

Miercuri seara, odată cu disputarea ultimelor 18 meciuri, s-a pus punct fazei unice din Liga Campionilor, prima desfășurată în noul format. Seara a fost una spectaculoasă, plină de emoții și răsturnări de situație, iar la final am aflat care sunt echipele care merg direct în optimile competiției, cine va juca în play-off și cine a […]