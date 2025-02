Celebra marmotă-meteorolog din Statele Unite ale Americii, cunoscută sub numele de Phil, și-a văzut umbra, prezicând încă 6 săptămâni de vreme de iarnă

Celebra marmotă cunoscută sub numele de Phil şi-a văzut umbra, duminică, şi a prezis – potrivit legendei - încă şase săptămâni de vreme geroasă, au anunţat îngrijitorii săi în faţa unei mulţimi record la Gobbler's Knob în Pennsylvania, transmite The Associated Press.

