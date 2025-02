Ultraşii Universităţii Craiova, ameninţare fără precedent pentru Mihai Rotaru: „Dacă nu, iese scandal!”

22:20

Tobias Christensen și Claudiu Micovschi, jucătorii celor de la Rapid, s-au plâns de arbitrajul de la partida cu U Cluj, încheiată cu victoria elevilor lui Ioan Ovidiu Sabău, scor 2-1. Giuleștenii au „luat foc" și au lansat un atac dur la adresa arbitrilor. După meciul cu Rapid, Universitatea Cluj a ajuns la 44 de puncte […]