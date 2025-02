Alexandru Mitriţă a reuşit două goluri fabuloase cu Poli Iaşi. Gestul uriaş făcut de Mirel Rădoi în faţa starului oltenilor

00:10

Surpriză de proporţii în etapa a 22-a din La Liga. Real Madrid a fost învinsă de Espanyol, echipă care era pe loc de retrogradare la ora meciului de pe Cornella de Llobregat. Chiar dacă de pe teren nu au lipsit Kylian Mbappe, Vinicius, Bellingham şi Rodrygo, gruparea blanco a ratat şansa de a-şi reface avansul […]