„Cine dracu eşti tu?” Haaland, umilinţă istorică din partea unui puşti de 18 ani în Arsenal – City 5-1

LA Lakers a câştigat pentru a şasea oară în ultimele şapte meciuri şi pentru a doua oară consecutiv în absenţa celui mai bun marcator şi recuperator al echipei, Anthony Davis. Lakers s-a impus pe terenul lui New York Knicks, cu 128-112, exclusiv în AntenaPLAY. LeBron James a fost stelar cu al zecelea triple double al