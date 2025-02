Companiile care angajează hoţi profesionişti. Oamenii sunt plătiţi pentru a testa sistemele de securitate

19:30

Marcel Ciolacu a făcut apel la unitate şi curaj în timpul congresului în care a fost validată candidatura lui Crin Antonescu la alegerile prezidenţiale. Liderul PSD a punctat evoluţia de necontestat a ţării: "de la pandemie şi criză energetică am ajuns una dintre economiile cele mai stabile din zonă". Strategia pentru viitorul României are doi piloni: prosperitate cu fonduri UE şi securitate sub protecţia NATO.