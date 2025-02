Crin Antonescu, suspectat că a primit comanda „Ridică-te în picioare” de la Paul Stănescu. Comanda corectă ar fi fost „Culcat”

02:00

Mici probleme de context pentru Călin Georgescu: oamenii răi, sau globaliștii, cum li se mai zice, au dezgropat un filmuleț din 2016 în care cel care e acum candidatul preferat al diasporei vorbește destul de […] The post Călin Georgescu despre românii din diaspora, în 2016, când nu erau alegeri: „Nu știu să scrie și să citească. Semnează cu degetul” appeared first on IMPACT.ro.