Peste 14.000 de români au făcut cereri de autoexcludere la jocurile de noroc, confirmă ONJN. Ce face statul, concret?

Săptămâna trecută, situația fără precedent a oamenilor care solicită să se țină cont de decizia lor de a nu mai participa la jocurile de noroc a fost discutată într-o ședință a consiliului consultativ al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN).

